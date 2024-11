Chuvas causam estragos em Belo Horizonte; barragem rompeu

O talude de uma barragem rompeu nesta quarta-feira (13) em Belo Horizonte após fortes chuvas atingirem a cidade. Pontos da capital mineira também registraram alagamentos. Não há registro de mortes.

O que aconteceu

As regiões do Barreiro, Pampulha, Venda Nova e Nordeste foram as mais afetadas.

O talude de uma barragem no Parque Lagoa do Nado rompeu durante as chuvas. A água chegou até a avenida Pedro I, via de grande fluxo que fica próxima ao local. O trânsito precisou ser temporariamente impedido, mas já foi liberado. Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.