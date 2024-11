'Dor e raiva': pai de estudante de medicina morto por PM fala em covardia

Mãe acredita que os "traços estrangeiros" de Marco Aurélio podem ter contribuído para a ação violenta da PM. "Ninguém tira a minha ideia de que meu filho foi morto por xenofobia", disse Silvia Mônica Cardenas, que é peruana, também à TV Globo.

Os policiais deveriam ter um treinamento sobre onde [o tiro] é fatal, onde [o tiro] é para neutralizar. Sem contar que ele estava sem camisa, não tinha nada. Você vê que foi a maior covardia. Eu sinto dor, mas também sinto raiva.

Júlio César Acosta Navarro, pai de Marco Aurélio, à TV Globo

Família defende que Marco Aurélio foi executado pelos policiais. Ele não teria batido na viatura, como alegado pelos PMs. As imagens também não mostram ele tentando pegar a arma dos agentes, afirma a defesa.

Defesa também negou que Marco Aurélio tivesse agredido mulher que o acompanhava no hotel. À polícia, ela contou que era garota de programa e que o jovem devia dinheiro a ela. Segundo o advogado da família, ela era uma amiga do jovem e nenhuma briga aconteceu no local. "As discussões que ocorriam eram normais de casais, sem agressões físicas", afirmou.

Entenda o caso