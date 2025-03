Caso Vitória: Maicol é transferido para presídio em Guarulhos por segurança

Adolescente foi esfaqueada por reagir, e não sofreu abuso sexual. "Ele [Maicol] fala que realmente esfaqueou a vítima naquele momento do arrebatamento. Ela reagiu. Não foi encontrado sêmen ou sinal de abuso no corpo dela", detalhou o diretor da Demacro.

Vitória desapareceu no fim de fevereiro após sair do trabalho e ir para casa, em Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, entrou em outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura.