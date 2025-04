Policial morto no Rio receberia promoção; ato saiu no dia do enterro

João Pedro Marquini, 38, policial da CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil do Rio de Janeiro morto a tiros na noite do último domingo, receberia uma promoção no trabalho, mas o ato foi publicado apenas no dia de seu enterro.

O que aconteceu

A promoção foi por ''ato de bravura''. A decisão já havia sido tomada pela Secretaria de Estado de Polícia Civil na última sexta-feira, dois dias antes da morte do agente.

Ato, no entanto, foi publicado no Diário Oficial ontem. O novo cargo, de Comissário de Polícia, envolvia a coordenação de investigações, operações policiais e gestão de equipes, e passaria a valer a partir de amanhã.