Reconhecimento facial de SP confunde idoso com estuprador foragido

A ferramenta, no entanto, é alvo de críticas. Professor de direito da USP e do Mackenzie, especialista em inteligência artificial, Guilherme Madeira Dezem afirma que enquanto se divulga um placar de pessoas presas, escondem-se os erros do sistema —e, principalmente, quem são os alvos desses erros. "Em geral, são pessoas negras e periféricas", pondera.

Professor chama atenção para a necessidade de discutir os limites da privacidade com a ferramenta. Segundo ele, há perda de liberdade no espaço público. "Quando se instala uma câmera, é preciso discutir qual será o uso dessa imagem. Existe, sim, uma perda da naturalidade das pessoas nesses ambientes."

As pessoas não são contra a prisão; as pessoas são contra prisões erradas. E precisamos discutir a sério o que será feito com essas imagens, o fundamento legal de tudo isso e se estamos dispostos. Nós precisamos de um debate claro na sociedade civil.

Guilherme Madeira Dezem, professor de direito

Outro lado

A Prefeitura de São Paulo não respondeu aos questionamentos do UOL sobre o caso de Francisco. Em nota, disse apenas que o Smart Sampa segue protocolos rígidos que garantem sua eficácia. Veja a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) informa que nenhum indivíduo foi preso através do reconhecimento facial do Smart Sampa de forma equivocada. O programa segue protocolos rígidos para garantir essa eficácia.