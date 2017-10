Rajoy anuncia destituição de Parlamento catalão e convoca novas eleições em dezembro

Javier Soriano/AFP O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, anuncia as medidas que serão tomadas pelo governo espanhol em relação à Catalunha, no Palácio de Moncloa, em Madri

O Conselho de Ministros espanhol aprovou, em reunião extraordinária ocorrida nesta sexta-feira (27), a destituição de todo o Parlamento catalão --incluindo seu líder, Carles Puigdemont-- e a convocação de novas eleições na Catalunha, a serem realizadas no dia 21 de dezembro.

A informação foi apresentada pelo primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, em discurso realizado no Palácio de Moncloa, sede do governo espanhol. "Não estamos dispostos a deixar que liquidem nossa Constituição", afirmou, fazendo referência aos separatistas catalães.

Arte/UOL

As medidas, previstas na aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, foram tomadas em resposta à aprovação, pelo Parlamento catalão, de uma resolução que dá aval ao processo para "constituir uma república catalã como Estado independente, soberano, democrático e social". Milhares de catalães comemoraram a declaração de independência no parque Ciutadella, diante do Parlamento, em Barcelona, aos gritos de "liberdade".

Após a declaração de independência da Catalunha pelo Parlamento regional, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que a UE (União Europeia) manterá relações apenas com o governo central de Madri. "Para a UE nada muda. A Espanha permanece nossa única interlocutora", disse Tusk, no Twitter.

Estados Unidos, França, Portugal, Itália e Alemanha também afirmaram que não irão reconhecer a independência catalã. A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança política e militar da qual a Espanha é integrante, também se posicionou, afirmando à agência Efe que "o tema catalão é um assunto interno que deveria ser resolvido dentro da ordem constitucional da Espanha".

Com a destituição do governo da Catalunha, Madri irá assumir, de forma temporária, as atribuições que eram exercidas pela administração catalã --os ministérios espanhóis desempenharão estas funções. Além disso, as representações catalãs no exterior, que funcionam como embaixadas, também foram destituídas e a liderança da polícia local foi demitida.

As medidas limitam, ainda, as competências do Parlamento catalão, visto que seu presidente não poderá propor um candidato ao governo da província e o plenário não poderá debater nem aprovar sua posse. O governo central espanhol também está autorizado a intervir em organismos e serviços catalães.

Mais cedo, Rajoy disse que a aplicação do artigo 155 visa alcançar quatro objetivos: o retorno à legalidade, a restauração da confiança, a manutenção de altos níveis de crescimento econômico e da recuperação de emprego "gravemente prejudicados" e a realização de eleições "em uma situação de normalidade".

A aprovação das medidas, que nunca tinham sido utilizadas pelo governo espanhol anteriormente, se deu após a publicação de um BOE (Boletim Oficial do Estado) extraordinário, nesta sexta, que traz a autorização do Senado para que isso ocorresse.

A mais longa crise da democracia

A crise catalã é a mais longa da democracia espanhola e se agravou no último dia 10 de outubro.

Naquele dia, Puigdemont afirmou que os resultados do polêmico referendo de 1º de outubro --considerado ilegal por Madri-- constituíam um "mandato popular" para fundar uma República catalã. E ao mesmo tempo, ele propôs a suspensão da declaração para negociar com Madri.

O governo de Rajoy reagiu de modo rápido, exigindo que Puigdemont esclarecesse sua declaração e ameaçando-o com a aplicação do artigo 155.

Na quinta-feira (26), o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, descartou a possibilidade de convocar eleições autônomas antecipadas --que seria uma tentativa de evitar a aplicação da intervenção à região-- e insistiu em uma solução dialogada, rechaçada por Madri.

Por fim, nesta sexta-feira (27), o Parlamento catalão aprovou a resolução que abriu caminho para a independência da região --a resposta de Madri, imediata, foi a aplicação do artigo 155.

O objetivo catalão é antigo e muito desejado pelos nacionalistas, mas pode ser efêmero --a independência da Catalunha provoca hostilidade na União Europeia e divide profundamente a sociedade catalã.