Vídeo flagra momento em que motoqueiro morre atingido por cooler nos EUA

Na sequência, é possível ver outro homem, na calçada, erguendo um cooler de bebidas branco, e arremessando-o contra a cabeça do motoqueiro, que perde o controle da moto e acaba caindo, sendo arrastado por alguns metros pelo veículo.

O homem na moto, identificado como Eric Duprey, morreu na hora. O autor, identificado como Erik Duran, sargento da polícia de Nova York, foi suspenso ontem, sem direito a remuneração, segundo apurou a NBC News. Nas imagens, não é possível identificar se a pessoa que jogou o cooler está uniformizada.

O NYPD (Departamento de Polícia de Nova York) alegou que o homem na motocicleta estava fugindo após ser pego vendendo drogas a um policial disfarçado. O gabinete do Procurador-Geral do Estado de Nova York informou que seu Escritório de Investigação Especial está investigando o incidente.

"O cooler atingiu Duprey e fez com que ele caísse no chão. Ele foi declarado morto no local", disse o gabinete do procurador-geral, em um comunicado. O escritório do médico legista ainda determinará a causa da morte.

Mãe rebate versão da polícia

A mãe de Duprey disse à Associated Press que a narrativa policial era "toda mentira". O departamento de polícia não confirmou detalhes dos momentos que antecederam a morte do rapaz