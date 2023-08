Macron diz que Amazônia também é francesa e irrita Brasil: ele está errado?

A explicação, porém, está do outro lado do oceano: a França também faria parte da Amazônia por causa da Guiana Francesa, território francês que fica na América do Sul.

Amazônia vai além do Brasil

Com população de quase 300 mil habitantes, a Guiana Francesa faz fronteira com o Brasil e com o Suriname. A região foi uma colônia da França e hoje funciona como uma província do país — ou seja, tem como chefe de estado o presidente francês, que governa de Paris.

A Amazônia está presente em oito países além do Brasil: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Apesar disso, dados divulgados pela BBC Brasil em 2019 apontavam que a maior parte do bioma (58%) está no Brasil. A Guiana Francesa respondia por apenas 1,4% da Amazônia.

Em 2010, dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura apontavam que o país tinha mais de 90% da sua área coberta por florestas. A maior parte teve pouca ou nenhuma intervenção humana.

Cerca de um terço dessa cobertura florestal está no Parque Amazônico da Guiana, uma área protegida de 34 mil quilômetros quadrados que restringe a exploração econômica e a intervenção humana. A Guiana Francesa é um pouco menor do que Santa Catarina — o parque ocupa metade do território do país.