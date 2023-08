No lugar do presidente da França, Paris enviou para Belém há poucas semanas apenas uma embaixadora que, por sinal, está já de saída de seu cargo em Brasília. Ou seja, já apagando as luzes de seus escritório e com pouca capacidade de mobilização.

Macron, por sua vez, estava de férias.

O governo brasileiro não deixou de destacar como, semanas antes, Lula abriu espaço em sua agenda para ir até Paris para um evento ambiental promovido por Macron. O que se esperava era reciprocidade.

Mas o gesto de Macron de pedir a adesão ao Tratado Amazônico ainda esbarra na ignorância de seus diplomatas. Ou na deliberada manipulação por parte do presidente.

Bastaria abrir o documento de fundação do acordo, ir ao artigo 27 e descobrir que: