Irmãs podem ser presas por rebolarem em túmulos de soldados ucranianos

Duas irmãs, que não tiveram suas identidades divulgadas, estão sendo acusadas pelas autoridades da Ucrânia de "profanarem" os túmulos de soldados mortos durante a guerra contra a Rússia, após gravarem vídeo em que surgem dançando entre as sepulturas dos militares no Cemitério Florestal de Kiev.

O que aconteceu:

Nas imagens, registradas em 24 de agosto, as irmãs surgem dançando e rebolando entre os túmulos dos soldados adornados por flores e com a bandeira da Ucrânia. As informações são do Daily Mail.