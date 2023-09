Tiroteio deixa dois mortos e três feridos em shopping nos EUA

Duas pessoas foram declaradas mortas no local, uma delas sendo o suposto atirador, confirmou o chefe de polícia interino Robin Henderson, durante uma coletiva de imprensa na noite de ontem. Ele informou que o crime ocorreu em uma área perto de um restaurante da rede Teapioca Lounge.

Uma das vítimas foi levada ao hospital com "ferimentos críticos e risco de morte", segundo as autoridades. As duas outras pessoas foram atendidas com ferimentos leves.

A relação entre o suspeito e as vítimas é desconhecida até o momento, segundo as autoridades.

Agentes policiais de diversos departamentos, incluindo o Texas DPS e a Counter-Assault Strike Team da APD, foram chamados para a ocorrência, alertados sobre a presença de um atirador na área do shopping.

Um esquadrão antibomba também esteve no local, devido aos relatos iniciais de que haveria ocorrido uma explosão na área. Entretanto, a polícia não encontrou evidências de explosivos.