Com recompensa de R$ 50 mil, o que se sabe da fuga de brasileiro nos EUA?

Promotoria local informou sobre a fuga em publicação na rede social X, o antigo Twitter.

As autoridades divulgaram poucos detalhes sobre como ele conseguiu escapar. Segundo o The Philadelphia Inquirer, o diretor interino da prisão do condado de Chester, Howard Holland, afirmou durante entrevista coletiva que não responderia a perguntas sobre como Cavalcante escapou porque o assunto ainda está sob investigação. Outra hipótese para o mistério é não dar "dicas" para novas fugas.

Os investigadores disseram apenas que a ausência de Cavalcante foi notada pouco antes das 9h, também de acordo com o jornal norte-americano. Assim que a fuga foi percebida, a administração da penitenciária bloqueou todas as instalações e notificou outras entidades.

Buscas pela cidade. Deb Ryan, promotora distrital do condado de Chester, disse também na mesma entrevista que em um primeiro momento a busca se estendeu por todo o condado e que os residentes em um raio de 10 km da prisão foram notificados da fuga, de acordo com o The New York Times.

Brasileiro foi visto pela última vez às 9h30, caminhando em direção ao sul do município de Pocopson, na Wawaset Road, onde fica a prisão. Nas imagens, ele já está sem uniforme da prisão, trajando jeans e camiseta branca.

Trabalho conjunto. Agora, detetives do condado de Chester estão contando com a ajuda de soldados da Polícia Estadual da Pensilvânia e de oficiais do U.S. Marshals na busca por Cavalcante.