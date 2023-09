Homem é preso após tentar navegar da Flórida a Londres em 'roda de hamster'

A Guarda Costeira considerou o "barco" improvisado como "manifestamente inseguro", afirmando que só se mantinha por boias e cabos, e pediu para ele descer.

O homem mostrou aos oficiais que estava armado com duas facas de 30 cm e ameaçou se matar se eles tentassem retirá-lo. Baluchi disse que tinha uma bomba a bordo e ameaçou se explodir.

Os guardas chegaram a chamar um esquadrão antibombas para o local. Depois, ele afirmou que estava mentindo e que não levava bombas consigo.

O homem se recusou a sair do navio por três dias, até que os oficiais conseguiram tirá-lo com segurança. Ele chegou à costa dos EUA no dia 1° de setembro.

Baluchi é reincidente: este foi seu quarto encontro com autoridades em situações semelhantes. Nas outras ocasiões, em 2014, 2016 e 2021, ele também foi pego por viajar em embarcação caseira considerada perigosa.