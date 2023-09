Atirador mata 4 pessoas, entre elas 2 crianças, em casa nos EUA

O vice-chefe da polícia de Romeoville, Chris Burne, disse que os policiais encontraram as vítimas pouco antes das 20h45, enquanto faziam uma "averiguação de bem-estar" no bloco 500 da avenida Concord.

A polícia foi chamada à casa após um membro da família não ter aparecido para trabalhar na manhã de domingo, e não ter respondido a telefonemas durante o dia. Serviços de emergência médica também foram ao local.

Os agentes identificaram duas das vítimas como Roberto Rolon e Zoraida Bartolomei. Burne disse que as crianças são parentes dos dois adultos, mas a polícia não divulgou os nomes delas.

Os investigadores acreditam que o tiroteio ocorreu no interior da residência, entre as 21h de sábado e as 5h de domingo. A polícia informou que procura o atirador, que não estava entre as vítimas, mas não divulgou detalhes sobre o suspeito.

Testemunhas disseram que técnicos entraram e saíram hoje da casa, tirando fotos e carregando várias sacolas, que foram retiradas do imóvel. Uma tela de TV, além de parte de uma janela, também foram removidas da residência.