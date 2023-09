Jamil: Aplauso de Zelensky a Biden na ONU é questão de sobrevivência

Jamil Chade avaliou, em participação no UOL News, que o aplauso de Volodymyr Zelensky ao discurso de Joe Biden na Assembleia-Geral da ONU "é uma questão de sobrevivência". Para o colunista do UOL, o presidente da Ucrânia vive uma relação estremecida com Europa e EUA e depende do apoio deles na guerra contra a Rússia.

Zelensky aplaudir Biden é quase obrigação, porque hoje ele tem uma situação de muita dependência ao que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Existe um começo de mal-estar da Europa com relação a Zelensky. Ele pede, pede e pede, mas há uma insatisfação por conta de erros que o exército ucraniano teria cometido nessa contraofensiva que não deu os resultados esperados. Pode ser que não dure, mas Zelensky vive o começo de um mal-estar com seus próprios amigos europeus e americanos. Aplaudi-los não é uma questão de opção, mas até de sobrevivência. Jamil Chade, colunista do UOL

Jamil ressaltou a importância do encontro entre Lula e Zelensky marcado para hoje, por conta do protagonismo que o Brasil quer exercer no cenário geopolítico. O colunista alertou para os riscos desta reunião por conta das propostas que o presidente ucraniano deve apresentar. Para Jamil, os planos de paz vislumbrados por Zelensky contêm problemas.