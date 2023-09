Há uma perspectiva de que Zelensky também reforce o convite para que Lula faça uma visita ao país. O brasileiro irá em 2024 para a cúpula do Brics, na Rússia. Em outras ocasiões, porém, Lula afastou a possibilidade de que a viagem possa ocorrer.

Já o brasileiro vai insistir com o ucraniano de que o plano não tem como prosperar se não incluir as preocupações russas de segurança e que é necessário negociar uma saída pacífica.

No mesmo dia, Lula também estará com Joe Biden, o presidente dos EUA. Ainda que oficialmente a reunião com o americano seja para lidar da questão de direitos trabalhistas, assessores do Planalto acreditam que a crise ucraniana será mencionada.

Desde que assumiu a presidência, Lula vem defendendo um possível papel do Brasil num processo de mediação diplomática para encerrar a guerra que eclodiu em fevereiro de 2022. Para isso, porém, seus assessores têm insistido que ele precisa manter contatos de mais alto nível tanto com Kiev como com Moscou.

De fato, o embaixador Celso Amorim foi um dos poucos interlocutores que esteve tanto com Zelensky, na capital ucraniana, como com Vladimir Putin, no Kremlin.

Mas Zelensky insiste que o Brasil precisa adotar uma postura mais contundente na condenação à invasão russa. A diplomacia nacional tem outra percepção e alerta que a única saída para a guerra será uma negociação política que permita que os interesses de ambos os lados sejam contemplados. Para Amorim, a guerra deve ser entendida como mais um episódio da histórica rivalidade entre o Ocidente e russos e que as "legítimas" preocupações do Kremlin sobre sua segurança precisam ser consideradas.