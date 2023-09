Estudo identifica cor que absorve mais calor que preto em dias quentes

Os resultados mostraram que as superfícies das camisas brancas e amarelas oscilavam em torno de 30 graus Celsius, mas muitas partes das camisas pretas e verde-escuras ultrapassavam os 45 graus Celsius.

A ligação entre o calor e as cores das roupas foi investigada por uma equipe liderada por Toshiaki Ichinose, pesquisador executivo sênior do Instituto Nacional de Estudos Ambientais, em Tsukuba, província de Ibaraki, no Japão.

Segundo o estudo, realizado em 2019, a Terra recebe a energia radiante do Sol, e a energia radiante que não é refletida é absorvida, transformando-se em calor. Isso significa que cores com baixa refletividade, como a preta, esquentam facilmente. Por outro lado, as altamente refletivas permanecem mais frias.

Resultado inesperado

O experimento, porém, produziu um resultado bastante inesperado. A luz infravermelha, invisível a olho nu, constitui uma porção significativa da energia radiante que atinge a superfície da Terra.

Examinando essa luz, os pesquisadores descobriram que não foi a camisa preta, mas sim a verde-escura que absorveu a maior parte do infravermelho, com 87% do total. A camisa preta absorveu 86% do infravermelho que a atingiu, enquanto a branca foi a menos absorvente, com 63%.