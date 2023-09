EUA: Oito pessoas são hospitalizadas após voo passar por turbulência severa

Passado o susto, o avião pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, onde os passageiros e a tripulação foram recebidos por equipes médicas.

O avião foi retirado de serviço, segundo informou a JetBlue Airlines.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração Federal de Aviação irão investigar o incidente, confirmaram as agências.

No mês passado, 14 pessoas ficaram feridas depois que um avião da Delta Air Lines também enfrentou uma turbulência repentina ao se aproximar de Atlanta.

Em agosto, dois comissários de bordo ficaram feridos depois que um voo da United Airlines de Newark para Punta Cana passou por turbulência.

No ano passado, a Administração Federal de Aviação registrou 17 feridos graves relacionados com turbulências no espaço aéreo, contra 13 feridos graves relatados em 2019.