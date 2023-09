Trump reconhecia derrota em 2020 a aliados próximos, diz ex-assessora

Hutchinson diz também que presenciou ilegalidades na Casa Branca nas últimas semanas do republicano no governo. Segundo a ex-assessora, documentos eram queimados regularmente na lareira de seu gabinete, com o escritório ficando com muita fumaça em algumas ocasiões.

No dia 18 de dezembro de 2020, quando Trump considerou propostas no Salão Oval para apreender máquinas de votação, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Tony Ornato, disse a Hutchinson que "ouviu o presidente falar sobre a Lei da Insurreição ou lei marcial", ainda de acordo com a ex-assessora.

Em determinado momento, Hutchinson relata ainda que, durante uma reunião, ela ouviu Trump gritando: "Não me importa como você faz isso, apenas faça, porra!" Ela diz, porém, que não sabe ao que a palavra "isso" se refere.

Capitólio foi invadido em ato pró-Trump

O Capitólio dos EUA, como é conhecido o Congresso americano, foi invadido por manifestantes apoiadores de Donald Trump durante a sessão que certificaria Joe Biden como presidente, em 6 de janeiro de 2021.

Nos EUA, a certificação é apenas um evento burocrático no qual Congresso se reúne em uma sessão para ler os votos do Colégio Eleitoral e aceitar objeções.