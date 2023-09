Coreia do Norte diz na ONU que península está 'à beira de uma guerra nuclear'

Para o representante do regime comunista de Kim Jong-un, "a responsabilidade recai também sobre as forças dominantes da República da Coreia (Coreia do Sul), que pretendem impor o flagelo de uma guerra nuclear contra a (nossa) nação".

Seul estaria "obcecada pela submissão voluntária aos Estados Unidos e pelo confronto fratricida", concluiu o diplomata norte-coreano.