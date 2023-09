Sapatos 'mais antigos da Europa' são encontrados em caverna na Espanha

Os 'sapatos', na verdade, são sandálias tecidas com uma fibra vegetal chamada esparto, muito parecidas com as alpargatas modernas. O esparto é uma fibra produzida a partir de duas espécies de gramíneas perenes do norte da África, Espanha e Portugal. É usada no artesanato, para confecção de cordas, cestaria e alpargatas.

Remontando ao período neolítico, os calçados encontrados na Espanha são ainda mais antigos do que o sapato de couro de 5.500 anos descoberto na Armênia, em 2008.

Um estudo com a análise detalhada dos calçados foi publicado na quarta-feira (27), na revista científica Science.

Descoberta vai além de calçados

Os pesquisadores identificaram que alguns dos 76 objetos encontrados foram criados há até 9.500 anos, tornando esta a primeira evidência direta da fabricação de cestos entre as primeiras sociedades de caçadores e coletores.

As descobertas revelam a surpreendente habilidade manual de nossos ancestrais neolíticos, segundo os pesquisadores.