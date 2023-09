Jovem é detido após 'Árvore de Robin Hood' ser derrubada na Inglaterra

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia de Nortúmbria, suspeito de estar envolvido na ação. Ele foi detido no momento em que dezenas de pessoas visitavam o local, isolado com fita policial, e está auxiliando os policiais na investigação.

As autoridades acreditam que a árvore tenha sido vítima de um "ato de vandalismo" durante a madrugada, mas a polícia não confirmou o número de pessoas que teriam participado do ato.

A árvore, que se acredita ter cerca de 300 anos, era considerada um patrimônio do país. Ela ficou famosa mundialmente após servir de cenário para o filme "Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões", de 1991, estrelado por Kevin Costner.

Kevin Waring, superintendente da polícia de Nortúmbria, disse que os acontecimentos de hoje causaram "choque, tristeza e raiva" para os britânicos, segundo apurou o jornal Daily Mail.

Jamie Driscoll, prefeito do Norte de Tyne, esteve no local hoje e afirmou que teria dificuldade em expressar o quanto estava irritado com o aparente vandalismo, em um post no Twitter.