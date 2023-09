'Vampiro': sistema dos EUA com 4 mísseis dá poder à Ucrânia contra drones

É fabricado pela L3Harris Technologies Inc. e consiste em um lançador de mísseis guiados por laser. A empresa norte-americana descreve o equipamento como uma "solução rápida para armar veículos não táticos".

Kit completo. O conjunto combina um lançador de foguetes de quatro tubos, câmeras eletro-óptica e infravermelha em um mastro telescópico e um tablet de controle.

Montagem simples. Sistema pode ser colocado na caçamba de uma caminhonete, em um trailer ou no teto reforçado de um SUV. Segundo a empresa informa em seu site, ele pode ser montado em até duas horas, por duas pessoas e com ferramentas padrão.

Sistema de mísseis Vampire pode ser colocado na caçamba de uma caminhonete Imagem: Reprodução / L3Harris Technologies Inc

A operação do equipamento pode ser feita por uma única pessoa. O controle é exercido por meio de um tablet que pode ser montado dentro do veículo e usado por um operador com treinamento básico.

Sistema é autoalimentado por meio de uma bateria integrada, sem depender do sistema de carregamento do veículo em que for instalado.