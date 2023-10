EUA condenam ataque em Israel: 'Nunca há justificativa para terrorismo'

O ataque ocorre no momento em que Israel marca o festival judaico de Simchat Torá, celebrando a conclusão do ciclo anual de leituras públicas da Torá.

'Civis nunca devem ser alvo de ataques', diz ONU

O alto comissionário da ONU para Direitos Humanos, Volker Türk, disse em comunicado que está "chocado e horrorizado" com os relatos do ataque. "Esse ataque está causando um impacto terrível para a população israelense. Civis não devem ser alvo de ataques", afirmou o diplomata.

Eu pontuo também que as forças israelenses responderam com ataques na Faixa de Gaza, matando ao menos cinco pessoas, segundo relatos. Eu peço que elas tomem todas as precauções para evitar mais mortes de civis. Peço uma pausa imediata na violência, e apelo que todos os lados envolvidos e países da região evitem mais derramamento de sangue. Volker Türk, alto comissionário da ONU para Direitos Humanos

Hamas diz ter disparado 5 mil foguetes

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, anunciou o início da operação em uma transmissão nos meios de comunicação do grupo. "Anunciamos a Operação Al-Aqsa Deluge e disparamos mais de 5 mil foguetes no primeiro ataque de 20 minutos."