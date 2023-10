Homem diz que teve esposa, filhos e sogra sequestrados pelo Hamas em Israel

As Forças de Defesa de Israel confirmaram na tarde deste sábado (7) que "civis e soldados israelenses foram sequestrados e levados para Gaza" pelo Hamas. O número de reféns não foi divulgado pelas autoridades.

Integrantes do Hamas invadiram casas e "massacraram civis", segundo Israel. De acordo com o jornal The New York Times, há relatos de que os palestinos fizeram reféns no kibutz Be'eri, onde ao menos cinco pessoas foram capturadas.

Integrantes das Nações Unidas também confirmam que o Hamas fez reféns, segundo o The New York Times. De acordo com a publicação, há civis e militares entre os sequestrados —conforme informou o governo israelense.

Ofensiva palestina envolveu disparo de 5.000 foguetes

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, informou que 5.000 foguetes foram lançados da Faixa de Gaza. O bombardeio deixou cem mortos, segundo as autoridades. Sirenes de alerta de bombardeios soaram no sul e no centro de Israel, inclusive em Jerusalém.