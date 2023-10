Vídeo mostra mulher alemã aparentemente morta sendo levada pelo Hamas

O vídeo que circula nas redes sociais mostra Shani com o rosto para baixo, as pernas tortas, usando sutiã e um short, com dreads no cabelo e aparentemente um sangramento na região da cabeça.

A mulher tem parte da cabeça segurada por um dos membros do Hamas. Os homens gritam e empunham as armas e um deles chega a cuspir sobre a cabeça de Shani, quando o carro sai e leva a vítima. A reportagem optou por não divulgar o vídeo em razão de a imagens serem fortes.

Winfried Gehr, tio de Shani, disse ao Bild que a sobrinha havia organizado um festival de música com o namorado previsto para ocorrer neste sábado em Israel. "Eles organizavam festivais regularmente e viajavam por todo o mundo com eles." Não se sabe como a jovem foi sequestrada, nem se o namorado dela, que não foi identificado, também foi levado.

A família de Shani não recebe notícias dela desde que o Hamas iniciou os ataques em Israel. "Recebemos um vídeo onde pude reconhecer claramente nossa filha. Inconsciente, no carro com os palestinos enquanto eles entravam na Faixa de Gaza", diz a mãe da tatuadora. "Peço qualquer ajuda, qualquer notícia", implorou.

Diversos vídeos divulgados nas redes sociais mostram cidadãos e soldados israelenses sendo sequestrados pelo Hamas. Ainda não se sabe o número exato de pessoas sequestradas pelo grupo.

Os ataques

Um bombardeio contra Israel hoje deixou ao menos 300 mortos e 1.590 feridos, segundo serviços de emergência israelenses citados pela imprensa local. O início da ofensiva ocorreu por volta das 6h (0h de Brasília) deste sábado.