Netanyahu diz que destruiu 'maior parte' dos inimigos que estavam em Israel

O grupo islâmico Hamas assumiu a autoria do ataque. Na contraofensiva de Israel, jornais locais da Faixa de Gaza dizem que mais de 200 palestinos foram mortos, enquanto 1.610 ficaram feridos.

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, informou que 5.000 foguetes foram lançados da Faixa de Gaza. Sirenes de alerta de bombardeios soaram no sul e no centro de Israel, inclusive em Jerusalém.

A barragem de foguetes serviu de cobertura para a entrada de homens do Hamas por vários pontos da fronteira com a Faixa de Gaza, de acordo com a Deutsche Welle. A maior parte dos terroristas usaram brechas nas barreiras terrestres que separam Gaza e Israel para entrar no território israelense.

"Vários terroristas infiltraram-se no território israelita a partir da Faixa de Gaza", informaram os militares de Israel sobre o ataque de homens armados, que teriam atirado em pedestres.



Netanyahu acrescentou que decidiu convocar reservistas e pediu aos cidadãos israelenses que sigam as instruções de segurança.