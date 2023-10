'Vontade de Deus': as 3 razões que explicam apoio de evangélicos a Israel

Por fim, para Pacheco, é possível argumentar que o apoio evangélico a Israel está enraizado na crença em uma cultura ocidental compartilhada, incluindo religião, ética, tradições, costumes e etiqueta.

Teoria criada por autor

O jornalista Diogo Bercito, em seu blog Orientalíssimo, na Folha de S. Paulo, explica que, em 1970, um autor relativamente desconhecido, chamado Hal Lindsey, graduado em um seminário de Dallas, publicou a obra "The Late Great Planet Earth" ("A Agonia do Grande Planeta Terra").

O livro foi um sucesso de vendas e popularizou a ideia de que o Apocalipse dependia de três coisas:

a nação judaica ser recriada na Palestina,

a reconquista de Jerusalém e

a reconstrução do templo sagrado.

Em 1970, data do lançamento do livro, os dois primeiros itens já tinham sido concretizados. Assim, evangélicos passaram a acompanhar de perto a geopolítica do Oriente Médio, enxergando naquela região os sinais apocalípticos da Bíblia.