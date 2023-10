Historiador: Mortes unem israelenses, mas situação de Netanyahu se complica

As imagens dos ataques e as mortes unem o povo israelense pela solução do conflito, mas a situação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ficou complicada junto à população, avaliou o historiador Filipe Figueiredo, do podcast "Xadrez Verbal", durante entrevista ao UOL News desta segunda-feira (9).

O especialista lembrou que o governo Netanyahu já vem sendo questionado pela imprensa local pela considerada a maior falha de segurança do governo de Israel nos últimos 50 anos.