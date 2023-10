Veja como membros do Hamas entraram em kibutz e mataram 100 pessoas

Eles se escondem na beira da estrada e em uma guarita, geralmente ocupada por um vigia, e emboscam um carro que entraria na cidade.

A dupla mata os ocupantes do veículo quando o portão de segurança se abre e, em seguida, eles invadem local. Posteriormente, os corpos de mais de 100 israelenses foram encontrados.

Guerra chega ao 4º dia

Israel intensificou ataques à Faixa de Gaza. O governo israelense disse que retomou o "controle total" de regiões do sul do país que foram atacadas pelo Hamas.

Brasileiro foi morto no conflito, confirmou hoje o Itamaraty. O gaúcho Ranani Glazer estava na rave próxima à Faixa de Gaza atacada pelo Hamas no sábado. Outras duas brasileiras estão desaparecidas.

A morte de Bruna Valeanu, outra brasileira desaparecida, também foi anunciada nesta terça-feira (10) por familiares. "É com muita dor e minha ficha não caiu eu me despeço . A minha neném virou uma estrelinha no universo. Te amo pra sempre neném!", escreveu Florica Valeanu, irmã de Bruna, no Facebook.