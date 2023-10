Israel ataca mais de 200 alvos; em 4 dias de guerra, mortes passam de 1.600

Imagem: Arte/UOL

Ataques aproximam Hezbollah do conflito

Israel também bombardeou áreas no Líbano, na fronteira norte, alegando a entrada de "infiltrados" no país. O Líbano é a sede do grupo Hezbollah, que entrou em conflito com os israelenses pela última vez em 2006.

O Hezbollah não está formalmente na guerra, mas disparou foguetes contra Israel. Os ataques, segundo a agência Reuters, foram uma resposta do grupo libanês à morte de quatro de seus membros em um bombardeio israelense.

ONU condena Hamas, mas critica cerco

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, criticou o cerco de Israel à Faixa de Gaza. Guterres também condenou os "ataques abomináveis" cometidos pelo Hamas, mas alertou para a destruição de escolas e hospitais palestinos.