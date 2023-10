Homem pega fogo ao tentar incendiar prédio na Argentina

De repente, as imagens das câmeras mostram uma explosão e as chamas tomam conta da fachada do estabelecimento e também do homem.

O agressor corre desesperado pela rua tentando apagar o fogo de sua roupa, abaixa as calças e fica caído no chão. Em seguida, se levanta e corre.

Ugartemendia comentou sobre o ocorrido em sua conta no X (antigo Twitter): "Recentemente, me comprometi a fechar o Escritório de Assistência a Criminosos se for eleito prefeito de Morón, e hoje incendiaram o nosso local em Agüero. Eu sei que este é o preço por enfrentar os criminosos e o kirchnerismo. Eles não vão nos deter".

Hace poco me comprometí a cerrar la Oficina de Asistencia a Delincuentes si me eligen Intendente de Morón, y hoy prendieron fuego nuestro local en Aguero.



Sé que este es el precio de enfrentar a los chorros y al kirchnerismo. No nos van a parar. pic.twitter.com/HQVboWoBCn -- Leandro Ugartemendia (@LeaUgartemendia) October 9, 2023

O partido no poder União pela Pátria (UP) também repudiou o ato em comunicado, "não podemos e não toleraremos manifestações violentas de qualquer tipo que ameacem a sociedade ou tentem censurar de qualquer maneira aqueles que desejam se manifestar politicamente".