Namorado de brasileira desaparecida é encontrado morto em Israel

"É muita crueldade, é desumano isso. (...) O que eles estão fazendo é inadmissível", disse Patrícia.

Karla estava na rave acompanhada do companheiro, Gabi Azulay, e de outros amigos.

A brasileira Karla Stelzer estava acompanhada do companheiro, Gabi Azulay, na mesma festa de música eletrônica que outros brasileiros Imagem: Reprodução/Facebook

"Ela foi para a festa com o namorado e muitos amigos. Ela estava com um grupo de israelenses. (..) Era um local onde grande parte da juventude do país estava", conta Patrícia.

Segundo Patrícia, Karla mora no sul do país, na mesma região onde aconteceu a festa. "Em Israel, é comum essas festas raves por todo país. Naquela localidade já tiveram diversas festas raves onde aconteceu esse massacre de sábado", conta.

O Hamas invadiu evento no sul de Israel no sábado (7). Segundo autoridades, 260 pessoas foram mortas no local, e outras foram levadas reféns.