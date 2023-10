Brasileiro na Palestina: Israel quer que palestinos sumam da própria terra

A solução é simples. Israel já tomou 80% dos territórios palestinos. Devolvam os 20% e deixem os palestinos viverem em paz nesses 20%. Qual é o problema? As resoluções da ONU já dizem: Jerusalém Oriental é dos palestinos. Em vez de colocar isso em prática, mandam os colonos invadirem as mesquitas. Eles querem ir lá e humilhar os muçulmanos. E tudo isso com proteção da polícia e do exército israelense. Mustafa Mohamad, advogado

Análise: Ação do Hezbollah divide atenção de Israel e pode favorecer Hamas

A tática do Hezbollah de promover ataques perto da fronteira com o Líbano tem a intenção de dividir a atenção de Hamas e pode favorecer a ação do grupo terrorista Hamas. A análise é da professora de Relações Internacionais Karina Stange Calandrin. Após a morte de brasileiros em meio à guerra, Lula deveria mudar seu discurso e adotar um tom mais duro contra o terrorismo, na opinião dela.

O Hezbollah começou a fazer ataques a partir da fronteira de Israel com o Líbano. Não sabemos a extensão da participação deles no conflito, mas é uma forma de distração. O foco é no sul, próximo a Gaza, e isso divide a atenção das forças armadas de Israel e pode fortalecer o Hamas em seus ataques e em sua retaliação. Karina Stange Calandrin, professora de Relações Internacionais

'Vi fascismo no olho', diz professor que deixou debate na PUC sobre o Hamas

Após deixar a sala de aula durante um debate sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o professor de sociologia da PUC-RJ Michel Gherman avaliou que o episódio não estava ligado à discussão sobre o conflito. Para ele, a hostilidade sofrida foi fruto do clima de polarização política do Brasil, tanto que afirmou "ver o fascismo no olho" dos alunos que o confrontaram.