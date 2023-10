Dia 7 da guerra: Israel manda pessoas do norte de Gaza migrarem para o sul

Israel já impôs um cerco total a Gaza; corte de água, eletricidade e gás; fechar as suas próprias passagens de fronteira no enclave; e bombardear a passagem de Rafah, no Egipto, tornando-a também temporariamente inutilizável.

Força aérea de Israel ataca campo de refugiado

Os militares israelenses bombardearam um prédio residencial no campo de refugiados de Jabaliya, no norte de Gaza, na madrugada desta sexta-feira (13), matando pelo menos 45 pessoas e ferindo dezenas de outras.

Um ataque aéreo atingiu a casa da família al-Shihab no centro do campo de Jabaliya, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Eyad Bozum, à Associated Press. A casa de al-Shihab estava lotada com dezenas de parentes no momento do ataque aéreo, diz Bozum. Alguns membros da família fugiram dos pesados e se refugiaram no local atacado.



Bozum diz que o número de mortos provavelmente aumentará devido ao ataque aéreo, já que os trabalhadores da Defesa Civil ainda estavam retirando corpos dos escombros e contando os mortos.

Entidade acusa Israel de usar guerra arma vetada na ONU

A HRW (Human Rights Watch), uma das mais importantes organizações de direitos humanos do mundo, acusou Israel de usar armas de fósforo branco nos ataques contra a Faixa de Gaza e o Líbano, em meio à guerra deflagrada contra o Hamas, após ser alvo de ataques terroristas do grupo extremista no último sábado (7).