Hamas rejeita ultimato de Israel para que 1,1 milhão de palestinos deixem norte da Faixa de Gaza

O exército israelense está empenhado em uma campanha de bombardeios massivos em Gaza em resposta ao ataque inesperado do Hamas em Israel há uma semana. As forças militares dizem ter bombardeado 750 "alvos militares" durante a última madrugada no enclave palestino. O Tsahal [Exército israelense] está convocando reservistas e preparando uma incursão terrestre no território palestino.

A ONU alertou que a ordem do exército israelense pode conduzir a uma "situação catastrófica" em Gaza, onde a situação humanitária se deteriorou significativamente desde a retomada do conflito, há quase um ano. Mais de 2 milhões de pessoas já estão encurraladas na Faixa de Gaza pelas forças israelenses.

O correspondente da RFI em Jerusalém, Sami Boukhelifa, conversou com um palestino em Gaza, que pede ao jornalista que confirme a informação do ultimato dado pelo governo israelense. Falando de Gaza, o palestino diz que tem um parente idoso ao seu lado, que diz: "Fugir? Nunca. Se quiserem minha terra, matem-me primeiro". Irritado e desesperado, o entrevistado diz: "Basta. Que deus amaldiçoe a civilização humana, este mundo de hipócritas. É pura loucura".

Noruega critica ultimato

A Noruega condenou nesta sexta-feira (13) o cerco "inaceitável" de Gaza pelo exército israelense. "Israel tem o direito de se defender (...) mas não de qualquer forma", disse a ministra das Relações Exteriores da Noruega, Anniken Huitfeldt, à rádio pública NRK. "Condeno esse bloqueio dirigido a pessoas sem acesso a alimentos ou remédios", acrescentou.

Os Estados Unidos devem "controlar Israel" se quiserem evitar uma guerra regional, advertiu o chanceler iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, em visita a Beirute, no Líbano. Ele acrescentou que o governo iraniano também quer preservar a segurança libanesa.