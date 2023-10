Israel planeja 'destruir' topo da hierarquia do Hamas e tomar Gaza, diz NYT

Em preparação para invadir a Faixa de Gaza, Israel planeja "destruir" as principais lideranças do Hamas e tomar a cidade de Gaza — principal centro urbano da Faixa de Gaza. A informação é do jornal The New York Times, com base em três oficiais de alto escalão do exército israelense.

O que aconteceu

Segundo o NYT, dezenas de milhares de soldados israelenses devem invadir a Faixa de Gaza. Se isso se confirmar, será a primeira entrada do exército no território desde 2014, quando mais de 2 mil palestinos morreram.