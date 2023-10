Israel diz ter matado chefe de inteligência do Hamas; veja vídeo

Um vídeo do momento em que o local onde o líder de inteligência estaria escondido é atingido foi divulgado pela IDF, também de acordo com o The Jerusalem Post. As imagens foram disponibilizadas horas após uma nova leva de mísseis Hamas ser lançada contra Israel.

A cidade é a mesma em que brasileiros estão abrigados enquanto aguardam autorização para deixarem Gaza em direção ao Egito. O governo brasileiro negocia uma passagem do grupo pela passagem de Rafah, no sul de Gaza, até a cidade de Cairo, onde uma aeronave concluiria a operação de repatriamento.

As Forças de Israel afirmam ter matado outros seis membros do alto escalão do Hamas, o qual classificaram como uma "organização terrorista genocida" em uma publicação no X, antigo Twitter.

Novos ataques do Hamas

O Hamas anunciou hoje o terceiro ataque a Israel desde os atentados do dia 7 de outubro. Também houve registro de foguetes lançados pelo grupo extremista no dia 11, quando as cidades de Ashkelon e Sderot, próximas a Gaza, foram alvejadas.

O grupo extremista Hezbollah, por sua vez, disse ter atacado cinco posições israelenses no norte do país. Um curto comunicado divulgado pela organização diz que foram usados vários de tipos de "armas diretas". Segundo a agência Associated Press, câmeras de segurança de Israel foram destruídas nesses ataques.