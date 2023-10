Homem preso injustamente por 16 anos é morto em abordagem policial nos EUA

Três anos após sua libertação, ele foi morto a tiros por um vice-xerife do condado de Camden, durante uma abordagem de trânsito na Interstate 95 Northbound, segundo informou o GBI (Bureau de Investigação da Geórgia) à NBC TV.

De acordo com as autoridades, após ser abordado, Cure saiu do carro e obedeceu às ordens, até o momento em que o oficial decidiu lhe dar voz de prisão. A partir daí, ele teria oferecido resistência e, em seguida, foi atingido com uma pistola taser (de choque).

O policial teria usado a arma de choque mais uma vez e batido em Cure com um cassetete, mas o homem teria se negado mais uma vez a obedecer. Segundo informou o GBI, Cure teria agredido o oficial.

O vice-xerife, então, sacou uma arma e o baleou. Ele chegou a ser levado com vida para um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Não está claro o que motivou a parada de trânsito ou por que o oficial decidiu pela ordem de prisão contra Cure, informou a NBC TV.

O GBI disse que conduzirá uma investigação independente. A partir daí, o caso será entregue ao Gabinete do Procurador Distrital do Circuito Judicial de Brunswick, para revisão.