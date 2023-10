A caminho de Israel, Biden se diz 'indignado' com ataque a hospital em Gaza

Além de Israel, Biden também visitaria a Jordânia, mas a visita foi adiada após o ataque, confirmou a Casa Branca.

Outra alteração na agenda ocorreu em decorrência do ataque: o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, cancelou uma reunião com Biden. Na Cisjordânia, território palestino governado por Abbas, diversos protestos pressionaram o líder palestino devido a sua posição na guerra entre Israel e o Hamas.

O país americano busca um entendimento com Israel sobre a chegada de suprimentos à Gaza, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na declaração que confirmou a viagem. Joe Biden também irá verificar quais são as estratégias de guerra de Israel para minimizar as baixas de civis, afirmou Blinken.

A viagem gerou uma promessa de "ira sem precedentes" por parte do grupo Hezbollah, do Líbano, que apoia Hamas no confronto.