'Tragam meu bebê de volta', diz mãe de jovem que aparece em vídeo do Hamas

Hamas diz que planeja libertar estrangeiros mantidos reféns

Em comunicado divulgado ontem, o Hamas informou que planeja libertar todos os reféns estrangeiros conforme o grupo conseguir verificar suas identidades e avaliar a "situação" ideal para a soltura. A informação é do porta-voz do Al Qassam (o braço armado do Hamas), Abu Obaida.

"Libertaremos todos os estrangeiros mantidos em cativeiro em Gaza, pois não tivemos tempo de verificar suas identidades durante a captura. Nós os consideraremos como convidados até que a situação permita a libertação", diz uma nota acompanhada de um vídeo de Abo Obaida, ambos publicados no Telegram do grupo.

O grupo extremista diz ter entre 200 e 250 reféns israelenses. Não há detalhes de quantos são civis e quantos são militares.