Jordânia e Turquia também presenciaram protestos. Em Istambul, houve uma tentativa de invasão do consultado israelense e a polícia teve de intervir.

No Irã, uma marcha com centenas de pessoas começou na Praça Palestina, em Teerã, e se direcionou até as portas da embaixada da França e do Reino Unido.

Para observadores, as ruas revelam o mal-estar que existe de parte da população desses países em relação a governos que, nos últimos anos, se aproximaram de Israel.

Colapso de canais de diálogo

Outro impacto da explosão no hospital foi o colapso do processo diplomático para a busca de uma solução negociada para a crise, ou pelo menos para permitir que a população civil em Gaza receba ajuda humanitária.

Imediatamente após a morte de mais de 500 pessoas, a cúpula que estava sendo organizada na Jordânia entre EUA, autoridades palestinas e Egito foi cancelada.