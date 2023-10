Biden diz que Israel não está sozinho e que libertar reféns é a prioridade

Reféns são prioridade. "Para todos que estão no limbo esperando para saber sobre o desaparecimento dos seus entes queridos, vocês não estão sozinhos, estamos fazendo tudo para trazer os reféns de volta, para mim não existe prioridade mais alta que a liberação segura dos reféns", declarou.

Biden também falou que o ataque perpetrado pelo Hamas no sábado (7) "aflorou" memórias de "centenas de anos de antissemitismo", mas ressaltou que "desta vez" o mundo "não vai se abster" de ficar ao lado do povo judeu. "Esse episódio trouxe memórias dolorosas, cicatrizes de centenas de anos de antissemitismo e do genocídio do povo judeu. O mundo assistiu e se absteve, nós não iremos nos isentar novamente, nem hoje, nem amanhã, nem nunca".

Sei que o ataque terrorista recente deixou cicatrizes profundas, mais de mil israelenses assassinados, centenas de pessoas mortas num festival de música, que era para ser de paz, foram baleados, inúmeros inocentes foram levados como reféns, bebês assassinados, famílias massacradas, estupros, decapitações, corpos incendiados vivos, o Hamas cometeu atrocidades causando um ferimento irreparável nessa nação, não existe desculpa para isso, a brutalidade testemunhada corta fundo em qualquer nação, principalmente em Israel.

O presidente dos EUA disse ainda que "a maioria absoluta dos palestinos não representam o Hamas" e que o grupo extremista tampouco representa o povo palestino. "O povo palestino quer paz. O povo palestino precisa de abrigo, assistência e água e os EUA são a favor da vida de todos os civis. Essa assistência humanitária pode começar a ser transportada do Egito para Gaza. Hamas demonstra que não tem nenhum tipo de consideração pelo povo palestino".

Por fim, Biden afirmou que "os terroristas não vencerão" e que o mundo deve "continuar buscando a paz" para que o povo palestino possa viver "em segurança". "A liberdade vencerá. O povo de Israel vive, o povo de Israel está seguro", completou.

Biden isentou Israel por ataque a hospital

Joe Biden disse hoje ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que o ataque a um hospital em Gaza "parece que foi feito pela outra equipe". Ele foi a Tel Aviv para se encontrar com o premiê israelense.