Criticar Israel não é antissemitismo, diz Petro após atritos com país judeu

"A crítica a um Estado não é perseguição a uma religião ou a um grupo étnico. Neste caso, o judaísmo e o povo judeu, a quem respeitamos no seu direito de manter a sua cultura e religião e de um ter um Estado livre", afirmou o presidente colombiano.

Petro também afirmou que os palestinos são "alvo de perseguição" por parte de Israel, e falou em "genocídio dos palestinos" ao fazer referência ao ataque ao hospital Baptista, em Gaza, na última terça-feira (17), que deixou ao menos 471 mortos. Até o momento, ninguém assumiu a autoria do bombardeio à unidade de saúde: o Hamas acusou Israel, que por sua vez culpou Jihad Islâmica, que negou.

"Com o bombardeio do hospital Baptista em Gaza, e a morte de centenas de mulheres, crianças e médicos, a barbárie do Estado de Israel contra o povo palestino ultrapassou em muito a barbárie do Hamas contra a população civil israelita", disse Petro.

Por fim, o presidente da Colômbia destacou a necessidade de "sair dessa situação de barbárie" pelas vias diplomáticas e a busca da paz. "Mas é inócuo comparar barbáries. O que precisamos é sair dessa barbárie e isso se consegue abrindo o espaço de paz e a opção aprovada pelas Nações Unidas desde 1967 dos seus estados livres: o estado de Israel e o estado da Palestina, soberanos nos seus territórios".