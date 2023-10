Sakamoto: EUA e Israel anunciam migalhas a Gaza para ficarem bem no mundo

O que vemos, dia após dia, é um crime contra a humanidade que se sucedeu a um ataque terrorista. É uma situação difícil. Israel deveria liberar a saída de civis de outros países. O Egito deveria pensar em formas de receber uma parte dos refugiados palestinos, mas o que vemos é a entrada de insumos insuficientes. EUA e Israel anunciaram migalhas que não vão diminuir o sofrimento. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Lula lamentou não poder viajar ao Egito para reunião sobre guerra

Convidado pelo governo do Egito para participar de uma cúpula sobre a guerra entre Israel e Hamas, Lula lamentou não poder viajar ao Cairo por ainda apresentar limitações físicas após a cirurgia que fez no quadril, contou o colunista Josias de Souza. Ele elogiou a postura do presidente em relação à guerra entre Israel e Hamas, em contraste com declarações equivocadas no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Desde que se submeteu à cirurgia no quadril, pela primeira vez Lula lamentou não estar com sua mobilidade 100% recuperada. Ele disse, em privado, que gostaria muito de participar dessa reunião no Egito, mas terá que mandar o chanceler Mauro Vieira. Deu-se algo muito diferente nesse conflito estre Hamas e Israel. O governo Lula ainda não é protagonista, mas deixou de ser figurante Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: Lula retomou ritmo de trabalho e volta ao Planalto semana que vem

Leonardo Sakamoto apurou que Lula deve voltar a trabalhar no Palácio do Planalto na próxima semana. O presidente se recupera bem de uma cirurgia no quadril, realizada no fim de setembro, e desde então tem despachado do Palácio da Alvorada. O colunista acrescentou que o petista ainda não pode viajar de avião, mas já participa ativamente de conversas com ministros e membros do governo.