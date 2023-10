Andrea Guerrero, diretora executiva do grupo comunitário Alliance San Diego, disse que as respostas dos EUA foram "profundamente decepcionantes".

"Por esse motivo, saímos das consultas dos EUA (com a sociedade civil) há dois dias e protestamos hoje", disse Guerrero, cujo grupo denuncia o abuso, a discriminação e a impunidade da aplicação da lei.

Ki'I Kaho'ohanohano, uma parteira tradicional do Havaí, disse que veio falar sobre a crise do atendimento à saúde materna no Havaí e em outros países, e criticou as autoridades americanas por terem "desviado" as perguntas repetidas do comitê. "Mais uma vez não temos nenhuma resposta, e isso é muito irritante", completou.

Damares, que esteve na ONU em diversas ocasiões e chegou a discursar na sala onde ocorria a reunião, jamais teve de ocupar os assentos de onde partiram os protestos. Aqueles locais estão reservados para a sociedade civil, entidades internacionais ou membros observadores. E não para os governos que fazem parte do Conselho.

Apagar e pedir desculpas

Após a publicação da reportagem do UOL e de ser procurada, a assessoria de Damares Alves retirou do ar a postagem falsa da senadora. Num primeiro momento, porém, sua assessoria questionou o pedido de esclarecimentos por parte do UOL.