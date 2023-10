Tem que levar tesoura! Como é o (estranho) processo de votação na Argentina

No Brasil, para votar em um candidato basta digitar seu número, apertar "confirma" na urna eletrônica e ouvir aquele barulhinho satisfatório. Na Argentina, o processo é mais complexo: dependendo de qual candidato escolher, o eleitor precisa até levar uma tesoura para o local de votação.

Por lá, a eleição é feita com cédulas de papel. Cada cédula tem todos os candidatos de um mesmo partido para os cargos em disputa. Nas eleições do último domingo, por exemplo, os argentinos votaram para presidente, vice-presidente, senadores, deputados e parlamentares regionais e nacionais do Mercosul.

Se o eleitor escolhe todos os candidatos do mesmo partido, basta depositar a cédula completa na urna, dentro de um envelope.