Defensor de política externa agressiva é favorito para diplomacia de Trump

Khan nega as acusações e diz ser vítima de "uma campanha de desinformação". Em maio, Khan pediu a prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, seu ministro da Defesa e líderes do Hamas por crimes contra a humanidade.

População de elefantes cai 77%

A população de elefantes na África caiu 77% nos 52 anos entre 1968 e 2016, segundo estudo publicado nessa segunda na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. A queda foi ainda maior entre as populações de elefantes da floresta, que vivem mais ao norte do continente: 90%. Entre os elefantes de savana, a queda foi de 70%.

Estima-se que, em 2016, dado mais recente, havia entre 415 mil e 540 mil elefantes das duas espécies. O estudo nota, porém, que regiões como Botsuana, Zimbábue e Namíbia, políticas de preservação conseguiram aumentar as populações do animal em 42% dos locais pesquisados. O declínio da espécie é atribuído sobretudo à caça ilegal e à perda dos habitats naturais para a agricultura.