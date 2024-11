O que são generais 'woke', que Trump promete expulsar do Pentágono

Durante sua campanha, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu expulsar das Forças Armadas os militares considerados "woke".

O que significa a expressão

Surgiu na comunidade afro-americana para transmitir a ideia de "estar alerta para as injustiças raciais". "Muitas pessoas acreditam que quem o cunhou foi (o romancista) William Melvin Kelley (1937-2017)", explicou Elijah Watson, do site americano Okayplayer e autor de uma série de artigos sobre a origem do termo.

Nos últimos anos, o termo ganhou um sentido mais amplo, principalmente após o movimento Black Lives Matter, em 2013. A palavra "woke" tem seu significado literal derivado do verbo "wake", que significa acordar ou despertar, em tradução livre. Para o povo norte-americano, ser ou estar "woke" passou a se referir a posturas políticas liberais ou de esquerda, especialmente aquelas a temas relacionados à conscientização social, como questões de igualdade racial, feminismo, movimento LGBTQIA+, vacinação, ativismo ecológico e direito ao aborto.