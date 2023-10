Escola adia evento esportivo após invasão de aranhas peçonhentas no Japão

Um dia antes, porém, um professor avisou a direção da escola que ele encontrou no terreno uma aranha extremamente peçonhenta, conhecida como viúva negra australiana, segundo apurou a emissora de TV NHK.

Autoridades ambientais foram acionadas e realizaram uma operação de erradicação dos animais, com uso de inseticida.

Os técnicos encontraram no campo onde ocorreria o evento com as crianças mais de 100 aranhas da espécie Latrodectus hasseltii. Proveniente da Austrália, ela é considerada uma espécie invasora no país.

Além dos aracnídeos adultos, foram encontrados ninhos com ovos sob as tampas de metal que cobrem a rede de esgoto redor da escola.

Picada dolorosa

Também conhecida como aranha de costas vermelhas (redback widow), ela é caracterizada por padrões vermelhos nas costas e no abdômen e conhecida por causar dor intensa e febre ao picar as pessoas.